Асеева Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева Вера Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1962

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1962

Отец: Буренок Дмитрий Афанасьевич

Мать: Буренок Мария Никитична

Рождение ребёнка
09.03.1988

Сын: Асеев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Асеев Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
16.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асеев Михаил Анатольевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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