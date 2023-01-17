Асеева Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1962
Рождение ребёнка
09.03.1988
Сын: Асеев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Асеев Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
16.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асеев Михаил Анатольевич
Владивосток, Владивостокский, Приморский край