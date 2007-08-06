Асеев Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1966
Дата смерти06.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1966
Отец: Асеев Анатолий
Мать: Асеева Галина
Рождение ребёнка
09.03.1988
Сын: Асеев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Асеева Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асеева Вера Дмитриевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
06.08.2007