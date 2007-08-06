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Асеев Михаил Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1966

Дата смерти

06.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1966

Отец: Асеев Анатолий

Мать: Асеева Галина

Рождение ребёнка
09.03.1988

Сын: Асеев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Асеева Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асеева Вера Дмитриевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
06.08.2007
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