Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Карпушонок Надежда Дмитриевна
Карпушонок Надежда Дмитриевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.1962
Пол
Женский
Отец
Буренок Дмитрий Афанасьевич
1928 г.р.
Мать
Буренок (Дрибенец) Мария Никитична
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1962
Отец:
Буренок Дмитрий Афанасьевич
Мать:
Буренок Мария Никитична
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия