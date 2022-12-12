город Клинцы, город Клинцы, город Клинцы, Брянская область (на 2019) — Familio

Клинцы

город Клинцы, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3399Клинцы, посад.при рч. Туросне.3810135432223739Церквей 5: православная 1 и единоверческих 4. Вблизи посада 2 раскольн. монастыря. Ярмарок 3. Базары. Почтовое отделение. Фабрик 24: суконных 13, чулочных 10, сафьянная 1 Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область
10572Клинцыгород обл. знач.52°45'с.ш.32°14'в.д.N-36-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, город Клинцы
15715000001г Клинцыгород
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