Дрибенец Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрибенец Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1928

Дочь: Буренок Мария Никитична

Мать ребёнка: Дрибенец Христина Филипповна

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дребенец Сергей Никитич

Мать ребёнка: Дрибенец Христина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дребенец Володя Никитич

Мать ребёнка: Дрибенец Христина Филипповна

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