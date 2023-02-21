Дрибенец Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1928
Дочь: Буренок Мария Никитична
Мать ребёнка: Дрибенец Христина Филипповна
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дрибенец Христина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дрибенец Христина Филипповна