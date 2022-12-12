Дрибенец Христина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1928
Дочь: Буренок Мария Никитична
Отец ребёнка: Дрибенец Никита Иванович
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дрибенец Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дрибенец Никита Иванович
Смерть
Неизвестно