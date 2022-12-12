Дрибенец Христина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрибенец Христина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1928

Дочь: Буренок Мария Никитична

Отец ребёнка: Дрибенец Никита Иванович

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дребенец Володя Никитич

Отец ребёнка: Дрибенец Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дребенец Сергей Никитич

Отец ребёнка: Дрибенец Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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