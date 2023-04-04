Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1921
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Хацкелевич Йезекиль (Yechizkel Chaskel)
Мать: не указана
Дочь: Мичник Рухл
Мать ребёнка: Хацкелевич Мирель
Дочь: Митчик Рахиль
Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)
Сын: Хацкелевич Лейба
Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)
Дочь: Фридлянд Вера
Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)
Сын: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич
Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)
Дочь: Этель
Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)
Сын: Хацкелевич Анхель
Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)
Сын: Хацкелевич Мордехай (Мотя)
Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)
Сын: Хацкелевич Залка (Бецалель)
Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)
Дочь: Радомельски Radomyselski Rodo Бася (Батя)
Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)
Сын: Хацкелевич Соломон (Зелик)
Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)
Жена: скрыто настройками приватности
Жена: Хацкелевич Мирель