Хацкелевич Гирш Ихезкелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Хацкелевич Йезекиль (Yechizkel Chaskel)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мичник Рухл

Мать ребёнка: Хацкелевич Мирель

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Митчик Рахиль

Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Хацкелевич Лейба

Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Около 1876

Жена: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фридлянд Вера

Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1878

Сын: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич

Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Этель

Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Хацкелевич Анхель

Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Хацкелевич Мордехай (Мотя)

Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Рождение ребёнка
1882

Сын: Хацкелевич Залка (Бецалель)

Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Рождение ребёнка
15.01.1888

Дочь: Радомельски Radomyselski Rodo Бася (Батя)

Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Хацкелевич Соломон (Зелик)

Мать ребёнка: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хацкелевич Мирель

Смерть
1921
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