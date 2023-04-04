Фридлянд (Хацкелевич) Вера
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
?.06.1897
Сын: Фридлянд Моисей
Отец ребёнка: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сорес (Фридлянд) Елена (Лея)
Отец ребёнка: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Вайсман (Фридлянд) Рая (Хая)
Отец ребёнка: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич
Рождение ребёнка
15.08.1905
Сын: Фридлянд Семен
Отец ребёнка: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич
Смерть
Неизвестно