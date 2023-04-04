Фридлянд (Хацкелевич) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФридлянд (Хацкелевич) Вера

Фридлянд (Хацкелевич) Вера

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Мать: Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
?.06.1897

Сын: Фридлянд Моисей

Отец ребёнка: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сорес (Фридлянд) Елена (Лея)

Отец ребёнка: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Вайсман (Фридлянд) Рая (Хая)

Отец ребёнка: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич

Рождение ребёнка
15.08.1905

Сын: Фридлянд Семен

Отец ребёнка: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.