Фридлянд Семен
Место рождения
Дата рождения15.08.1905
Дата смерти14.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фридлянд (Лаврик) Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фридлянд (Лаврик) Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фридлянд (Лаврик) Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1964
Похороны
Неизвестно