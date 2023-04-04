Фридлянд Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридлянд Семен

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

15.08.1905

Дата смерти

14.02.1964

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1905

Отец: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич

Мать: Фридлянд (Хацкелевич) Вера

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фридлянд (Лаврик) Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фридлянд (Лаврик) Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фридлянд (Лаврик) Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фридлянд Вера Григорьевна

Смерть
14.02.1964
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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