Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич

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Место рождения

Смиловичи, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Фридлянд Моисей

Мать: не указана

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
?.06.1897

Сын: Фридлянд Моисей

Мать ребёнка: Фридлянд Вера

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сорес Елена (Лея)

Мать ребёнка: Фридлянд Вера

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Вайсман Рая (Хая)

Мать ребёнка: Фридлянд Вера

Рождение ребёнка
15.08.1905

Сын: Фридлянд Семен

Мать ребёнка: Фридлянд Вера

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Смерть
1914
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: умер молодым от неудачно вырванного зуба
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