Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Фридлянд Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1897
Сын: Фридлянд Моисей
Мать ребёнка: Фридлянд Вера
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сорес Елена (Лея)
Мать ребёнка: Фридлянд Вера
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Вайсман Рая (Хая)
Мать ребёнка: Фридлянд Вера
Рождение ребёнка
15.08.1905
Сын: Фридлянд Семен
Мать ребёнка: Фридлянд Вера
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Смерть
1914
Причина смерти: умер молодым от неудачно вырванного зуба