Фридлянд Моисей
мужской, родился Около 1836, Смилавичи, Беларусь
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецФридлянд Довид (Давид)Неизвестно г.р.
Дети
Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Фридлянд Довид (Давид)
Мать: ?
Смилавичи, Беларусь
Рождение ребёнка
1860
Сын: Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)
Мать ребёнка: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
1871
Сын: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Смиловичи, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно