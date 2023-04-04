Фридлянд Моисей Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Фридлянд Моисей

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Около 1836, Смилавичи, Беларусь

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Фридлянд Довид (Давид)Неизвестно г.р.
Дети
Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)1860 г.р.
Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Фридлянд Довид (Давид)

Мать: ?

Смилавичи, Беларусь

Рождение ребёнка
1860

Сын: Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)

Мать ребёнка: не указана

Беларусь

Рождение ребёнка
1871

Сын: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Смиловичи, Червенский район, Минская область

Смерть
Неизвестно

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