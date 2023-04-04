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Фридлянд Моисей

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Место рождения

Смилавичи, Беларусь

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Фридлянд Довид (Давид)

Мать: ?

Смилавичи, Беларусь
Рождение ребёнка
1860

Сын: Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)

Мать ребёнка: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
1871

Сын: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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