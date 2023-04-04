Фридлянд Моисей
Место рожденияСмилавичи, Беларусь
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Фридлянд Довид (Давид)
Мать: ?
Смилавичи, Беларусь
Рождение ребёнка
1860
Сын: Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)
Мать ребёнка: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
1871
Сын: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Смиловичи, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно