Фридлянд Довид (Давид) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридлянд Довид (Давид)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фридлянд Соломон

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Фридлянд Моисей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фридлянд Исроил (Израиль)

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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