Фридлянд Довид (Давид)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридлянд Соломон
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Фридлянд Моисей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фридлянд Исроил (Израиль)
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно