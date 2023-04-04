?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Фридлянд Моисей
Отец ребёнка: Фридлянд Довид (Давид)
Смилавичи, Беларусь
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фридлянд Исроил (Израиль)
Отец ребёнка: Фридлянд Довид (Давид)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридлянд Соломон
Отец ребёнка: Фридлянд Довид (Давид)