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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Фридлянд Моисей

Отец ребёнка: Фридлянд Довид (Давид)

Смилавичи, Беларусь
Рождение ребёнка
1843

Сын: Фридлянд Исроил (Израиль)

Отец ребёнка: Фридлянд Довид (Давид)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фридлянд Соломон

Отец ребёнка: Фридлянд Довид (Давид)

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