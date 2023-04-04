Вайсман (Фридлянд) Рая (Хая) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайсман (Фридлянд) Рая (Хая)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Фридлянд Осип (Овсей Евсей) Моисеевич

Мать: Фридлянд Вера

Рождение ребёнка
1922

Сын: Левинский Овсей

Отец ребёнка: Сурдутович Йозеф (Иосиф)

Рождение ребёнка
1934

Сын: Вайсман Евгений

Отец ребёнка: Вайсман Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурдутович Йозеф (Иосиф)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вайсман Григорий

Смерть
1979
Москва, город федерального значения Москва
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