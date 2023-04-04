Вайсман (Фридлянд) Рая (Хая)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1922
Сын: Левинский Овсей
Отец ребёнка: Сурдутович Йозеф (Иосиф)
Рождение ребёнка
1934
Сын: Вайсман Евгений
Отец ребёнка: Вайсман Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вайсман Григорий
Смерть
1979
Москва, город федерального значения Москва