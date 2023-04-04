Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това)
Место рожденияВолодарка
Дата рождения1845
Дата смерти1928
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Рохварг Зейлик Гершков
Мать: не указана
Володарка
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Митчик Рахиль
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876
Сын: Хацкелевич Лейба
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Бракосочетание
Около 1876
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Фридлянд Вера
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Рождение ребёнка
14.12.1878
Сын: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Этель
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Хацкелевич Анхель
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Хацкелевич Мордехай (Мотя)
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Хацкелевич Залка (Бецалель)
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Рождение ребёнка
15.01.1888
Дочь: Радомельски Radomyselski Rodo Бася (Батя)
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Хацкелевич Соломон (Зелик)
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Смерть
1928