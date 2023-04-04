Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това) 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това)

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1845, Володарка

умерла 1928

Отец
Рохварг Зейлик ГершковНеизвестно г.р.
Супруги
Хацкелевич Гирш Ихезкелевич1844 г.р.
Дети
Митчик (Хацкелевич) Рахиль1869 г.р.
Хацкелевич Лейба1876 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Рохварг Зейлик Гершков

Мать: не указана

Володарка

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Митчик (Хацкелевич) Рахиль

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Хацкелевич Лейба

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Киев, Украинская ССР, СССР

Бракосочетание
Около 1876

Муж: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фридлянд (Хацкелевич) Вера

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Хацкелевич) Этель

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
14.12.1878

Сын: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
1880

Сын: Хацкелевич Анхель

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Хацкелевич Залка (Бецалель)

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Хацкелевич Мордехай (Мотя)

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Хацкелевич Соломон (Зелик)

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Рождение ребёнка
15.01.1888

Дочь: Радомельски Radomyselski Rodo (Хацкелевич) Бася (Батя)

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
1928

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