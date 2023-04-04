Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това)
женский, родилась 1845, Володарка
умерла 1928
ОтецРохварг Зейлик ГершковНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Рохварг Зейлик Гершков
Мать: не указана
Дочь: Митчик (Хацкелевич) Рахиль
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Сын: Хацкелевич Лейба
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Дочь: Фридлянд (Хацкелевич) Вера
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Дочь: (Хацкелевич) Этель
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Сын: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Сын: Хацкелевич Анхель
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Сын: Хацкелевич Залка (Бецалель)
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Сын: Хацкелевич Мордехай (Мотя)
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Сын: Хацкелевич Соломон (Зелик)
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич
Дочь: Радомельски Radomyselski Rodo (Хацкелевич) Бася (Батя)
Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич