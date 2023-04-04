Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това)

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Место рождения

Володарка

Дата рождения

1845

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Рохварг Зейлик Гершков

Мать: не указана

Володарка
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Митчик Рахиль

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Хацкелевич Лейба

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Около 1876

Муж: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фридлянд Вера

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1878

Сын: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Этель

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Хацкелевич Анхель

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Хацкелевич Мордехай (Мотя)

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Хацкелевич Залка (Бецалель)

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Рождение ребёнка
15.01.1888

Дочь: Радомельски Radomyselski Rodo Бася (Батя)

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Хацкелевич Соломон (Зелик)

Отец ребёнка: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Смерть
1928
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