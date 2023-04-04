Митчик (Хацкелевич) Рахиль
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хацкелевич) Софья
Отец ребёнка: Хацкелевич Пейсахль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хацкелевич Пейсахль
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Хацкелевич (Chatskelevich) Анна
Отец ребёнка: Хацкелевич Пейсахль
Рождение ребёнка
23.02.1898
Дочь: Спетор (Хацкелевич) Елена
Отец ребёнка: Хацкелевич Пейсахль
Смерть
Неизвестно