Митчик (Хацкелевич) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митчик (Хацкелевич) Рахиль

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Мать: Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това)

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хацкелевич) Софья

Отец ребёнка: Хацкелевич Пейсахль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хацкелевич Пейсахль

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Хацкелевич (Chatskelevich) Анна

Отец ребёнка: Хацкелевич Пейсахль

Рождение ребёнка
23.02.1898

Дочь: Спетор (Хацкелевич) Елена

Отец ребёнка: Хацкелевич Пейсахль

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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