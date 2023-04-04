Хацкелевич (Chatskelevich) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хацкелевич (Chatskelevich) Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1895

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Хацкелевич Пейсахль

Мать: Митчик Рахиль

Россия
Смерть
1967
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