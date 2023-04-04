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Хацкелевич (Chatskelevich) Анна
Хацкелевич (Chatskelevich) Анна
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Древо
Место рождения
Россия
Дата рождения
1895
Дата смерти
1967
Пол
Женский
Отец
Хацкелевич Пейсахль
Мать
Митчик (Хацкелевич) Рахиль
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Хацкелевич Пейсахль
Мать:
Митчик Рахиль
Россия
Смерть
1967
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