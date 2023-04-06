Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1878
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Сарра Ильинична
Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна
Смерть
Неизвестно