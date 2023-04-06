Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

14.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1878

Отец: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Мать: Хацкелевич Тойбеле (Тойба Това)

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
1912

Жена: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Хацкелевич Бенцион Ильич

Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Хацкелевич Гирш Ильич

Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Сарра Ильинична

Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна

Смерть
Неизвестно
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