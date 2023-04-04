Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич
мужской, родился 14.12.1878, Киев, Украинская ССР, СССР
умер Неизвестно
ОтецХацкелевич Гирш Ихезкелевич1844 г.р.
МатьХацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това)1845 г.р.
Супруги
Хацкелевич Бейла (Бейля) БенционовнаНеизвестно г.р.
Дети
Хацкелевич Бенцион ИльичОколо 1913 г.р.
Хацкелевич Гирш ИльичОколо 1914 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1878
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
1912
Киев, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Хацкелевич) Сарра Ильинична
Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна
Смерть
Неизвестно