Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич 14.12.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 14.12.1878, Киев, Украинская ССР, СССР

умер Неизвестно

Отец
Хацкелевич Гирш Ихезкелевич1844 г.р.
Мать
Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това)1845 г.р.
Супруги
Хацкелевич Бейла (Бейля) БенционовнаНеизвестно г.р.
Дети
Хацкелевич Бенцион ИльичОколо 1913 г.р.
Хацкелевич Гирш ИльичОколо 1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1878

Отец: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Мать: Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това)

Киев, Украинская ССР, СССР

Бракосочетание
1912

Жена: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Хацкелевич Бенцион Ильич

Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Хацкелевич Гирш Ильич

Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Хацкелевич) Сарра Ильинична

Мать ребёнка: Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна

Смерть
Неизвестно

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