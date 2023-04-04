Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1912
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Сарра Ильинична
Отец ребёнка: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич
Смерть
Неизвестно