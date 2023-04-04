Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хацкелевич Бейла (Бейля) Бенционовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1912

Муж: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Хацкелевич Бенцион Ильич

Отец ребёнка: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Хацкелевич Гирш Ильич

Отец ребёнка: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Сарра Ильинична

Отец ребёнка: Хацкелевич Беленький Илья Гиршевич

Смерть
Неизвестно
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