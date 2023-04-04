Хацкелевич Мордехай (Мотя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хацкелевич Мордехай (Мотя)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Хацкелевич Гирш Ихезкелевич

Мать: Хацкелевич (Рохварг (Rochwarg)) Тойбеле (Тойба Това)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хацкелевич Геня

Рождение ребёнка
01.02.1920

Сын: Хацкелевич Гирш Мордехаевич

Мать ребёнка: Хацкелевич Геня

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
После 1921

Сын: Хацкелевич Михаил Мордехаевич

Мать ребёнка: Хацкелевич Геня

Смерть
1957

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