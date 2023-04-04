Хацкелевич Мордехай (Мотя)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хацкелевич Геня
Рождение ребёнка
01.02.1920
Сын: Хацкелевич Гирш Мордехаевич
Мать ребёнка: Хацкелевич Геня
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
После 1921
Сын: Хацкелевич Михаил Мордехаевич
Мать ребёнка: Хацкелевич Геня
Смерть
1957