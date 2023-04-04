Хацкелевич Геня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1920
Сын: Хацкелевич Гирш Мордехаевич
Отец ребёнка: Хацкелевич Мордехай (Мотя)
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
После 1921
Сын: Хацкелевич Михаил Мордехаевич
Отец ребёнка: Хацкелевич Мордехай (Мотя)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно