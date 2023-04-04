Хацкелевич Геня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хацкелевич Геня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1920

Сын: Хацкелевич Гирш Мордехаевич

Отец ребёнка: Хацкелевич Мордехай (Мотя)

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
После 1921

Сын: Хацкелевич Михаил Мордехаевич

Отец ребёнка: Хацкелевич Мордехай (Мотя)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хацкелевич Мордехай (Мотя)

Смерть
Неизвестно
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