Захарова (Гришина) Матрена Захаровна
Место рождения
Дата рождения05.11.1867
Дата смерти1941
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1867
Бракосочетание
22.01.1884
Рождение ребёнка
12.10.1896
Дочь: Архиреева Просковья Андрияновна
Отец ребёнка: Захаров Андриян Григорьевич
Рождение ребёнка
04.08.1903
Отец ребёнка: Захаров Андриян Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1906
Сын: Захаров Григорий Андриянович
Отец ребёнка: Захаров Андриян Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ионова Анастасия Андрияновна
Отец ребёнка: Захаров Андриян Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Андриян Григорьевич
Смерть
1941