Захарова (Гришина) Матрена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Гришина) Матрена Захаровна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.11.1867

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1867

Отец: Гришин Захар Никифорович

Мать: Гришина Матрена Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Захаров Андриян Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1896

Дочь: Архиреева Просковья Андрияновна

Отец ребёнка: Захаров Андриян Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1903

Сын: Захаров Иван Андриянович

Отец ребёнка: Захаров Андриян Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1906

Сын: Захаров Григорий Андриянович

Отец ребёнка: Захаров Андриян Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ионова Анастасия Андрияновна

Отец ребёнка: Захаров Андриян Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Егор Андриянович

Отец ребёнка: Захаров Андриян Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1941
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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