Архиреева (Захарова) Просковья Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиреева (Захарова) Просковья Андрияновна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.10.1896

Дата смерти

16.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896

Отец: Захаров Андриян Григорьевич

Мать: Захарова Матрена Захаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1926

Сын: Архиреев Андрей Степонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1930

Сын: Архиреев Илья Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Николай Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.01.1974
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