Архиреева (Захарова) Просковья Андрияновна
Место рождения
Дата рождения12.10.1896
Дата смерти16.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896
Рождение ребёнка
30.09.1926
Сын: Архиреев Андрей Степонович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1930
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Николай Степанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.01.1974