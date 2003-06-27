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Архиреев Андрей Степонович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.09.1926

Дата смерти

27.06.2003

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1896 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Архиреева Просковья Андрияновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архиреева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архиреева Анастасия Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архиреева Анастасия Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архиреева Анастасия Павловна

Смерть
27.06.2003
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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