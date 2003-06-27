Архиреев Андрей Степонович
Место рождения
Дата рождения30.09.1926
Дата смерти27.06.2003
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.2003
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)