Захаров Андриян Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1863
Бракосочетание
22.01.1884
Рождение ребёнка
12.10.1896
Дочь: Архиреева Просковья Андрияновна
Мать ребёнка: Захарова Матрена Захаровна
Рождение ребёнка
04.08.1903
Мать ребёнка: Захарова Матрена Захаровна
Рождение ребёнка
30.12.1906
Сын: Захаров Григорий Андриянович
Мать ребёнка: Захарова Матрена Захаровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ионова Анастасия Андрияновна
Мать ребёнка: Захарова Матрена Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Матрена Захаровна
Смерть
Неизвестно