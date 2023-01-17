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Захаров Андриян Григорьевич

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1863

Отец: Захаров Григорий Космич

Мать: Захарова Евдокия Лукьяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1884

Жена: Захарова Матрена Захаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1896

Дочь: Архиреева Просковья Андрияновна

Мать ребёнка: Захарова Матрена Захаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1903

Сын: Захаров Иван Андриянович

Мать ребёнка: Захарова Матрена Захаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1906

Сын: Захаров Григорий Андриянович

Мать ребёнка: Захарова Матрена Захаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ионова Анастасия Андрияновна

Мать ребёнка: Захарова Матрена Захаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Егор Андриянович

Мать ребёнка: Захарова Матрена Захаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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