Ионова (Захарова) Анастасия Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИонова (Захарова) Анастасия Андрияновна

Ионова (Захарова) Анастасия Андрияновна

avatar

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1909

Дата смерти

25.05.1943

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Захаров Андриян Григорьевич

Мать: Захарова Матрена Захаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1924

Сын: Ионов Иван Федорович

Отец ребёнка: Ионов Федор Ефимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Федор Ефимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Федор Ефимович

Смерть
25.05.1943
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close