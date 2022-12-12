Ионова (Захарова) Анастасия Андрияновна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти25.05.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
18.11.1924
Сын: Ионов Иван Федорович
Отец ребёнка: Ионов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ионов Федор Ефимович
Смерть
25.05.1943