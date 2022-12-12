Захаров Иван Андриянович
Место рождения
Дата рождения04.08.1903
Дата смерти01.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1903
Рождение ребёнка
02.08.1930
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна
Рождение ребёнка
17.05.1934
Рождение ребёнка
16.08.1936
Рождение ребёнка
24.06.1938
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна
Рождение ребёнка
15.05.1942
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна
Рождение ребёнка
09.05.1947
Рождение ребёнка
20.07.1950
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1978