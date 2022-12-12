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Захаров Иван Андриянович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.08.1903

Дата смерти

01.12.1978

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
1931 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
1942 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1903

Отец: Захаров Андриян Григорьевич

Мать: Захарова Матрена Захаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Захаров Илья Иванович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Сын: Захаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1938

Сын: Захаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1942

Сын: Захаров Николай Иванович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1950

Сын: Захаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анастасия Ильинишна

Смерть
01.12.1978
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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