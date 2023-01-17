Захаров Григорий Андриянович
Место рождения
Дата рождения30.12.1906
Дата смерти17.04.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1906
Рождение ребёнка
02.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Дарья Александровна
Развод
Неизвестно
Жена: Захарова Соня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Соня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Соня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Дарья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1949