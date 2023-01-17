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Захаров Григорий Андриянович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.12.1906

Дата смерти

17.04.1949

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1906

Отец: Захаров Андриян Григорьевич

Мать: Захарова Матрена Захаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Дарья Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Захарова Соня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Захарова Соня

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Соня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Дарья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Дарья Александровна

Смерть
17.04.1949
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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