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Трикин Владимир Васильевич

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

25.04.1925

Дата смерти

05.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1925

Отец: Трикин Василий Алексеевич

Мать: Трикина (Картошкина) Александра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кочегар
Военная служба
08.10.1943
Род войск: флот | Служил 5 лет | В 1944 году был призван в армию на корабль в тихоокеанский флот, служил 5 лет.
Работа или профессия
1949
Место работы: завод «Электросталь»
Бракосочетание
12.02.1949

Жена: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
25.06.1950

Дочь: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
16.12.1951

Сын: Трикин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.07.1957

Сын: Трикин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна

Смерть
05.10.1986
Причина смерти: Инфаркт. Ишемическая болезнь сердца
Похороны
1986

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