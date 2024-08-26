Трикин Владимир Васильевич
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения25.04.1925
Дата смерти05.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1925
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кочегар
Военная служба
08.10.1943
Род войск: флот | Служил 5 лет | В 1944 году был призван в армию на корабль в тихоокеанский флот, служил 5 лет.
Работа или профессия
1949
Место работы: завод «Электросталь»
Бракосочетание
12.02.1949
Рождение ребёнка
25.06.1950
Дочь: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
16.12.1951
Сын: Трикин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.07.1957
Сын: Трикин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна
Смерть
05.10.1986
Причина смерти: Инфаркт. Ишемическая болезнь сердца
Похороны
1986