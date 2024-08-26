Трикин Василий Алексеевич
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения24.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1901
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Крещение
25.03.1901
Восприемники: Алексей Григорьевич Белов, Евдокия Семеновна Морозова (Морозова)
Рождение ребёнка
1923
Сын: Трикин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Трикина (Картошкина) Александра Петровна
Бракосочетание
24.01.1924
Рождение ребёнка
25.04.1925
Сын: Трикин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Трикина (Картошкина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
28.07.1926
Мать ребёнка: Трикина (Картошкина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
05.02.1928
Мать ребёнка: Трикина (Картошкина) Александра Петровна
Смерть
Неизвестно