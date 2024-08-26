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Трикин Василий Алексеевич

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

24.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1901

Отец: Трикин Алексей Гаврилович

Мать: Трикина Евдокия Никитина

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Крещение
25.03.1901
Восприемники: Алексей Григорьевич Белов, Евдокия Семеновна Морозова (Морозова)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Трикин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Трикина (Картошкина) Александра Петровна

Бракосочетание
24.01.1924

Жена: Трикина (Картошкина) Александра Петровна

Рождение ребёнка
25.04.1925

Сын: Трикин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Трикина (Картошкина) Александра Петровна

Рождение ребёнка
28.07.1926

Сын: Трикин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Трикина (Картошкина) Александра Петровна

Рождение ребёнка
05.02.1928

Сын: Трикин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Трикина (Картошкина) Александра Петровна

Смерть
Неизвестно

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