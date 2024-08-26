Трикина Евдокия Никитина
Место рожденияд. Власова Быковской волости, Московская область
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Никита
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1893
Рождение ребёнка
16.09.1897
Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
05.08.1899
Сын: Трикин Лаврентий Алексеевич
Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
24.03.1901
Сын: Трикин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
20.09.1903
Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
03.10.1905
Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
29.09.1907
Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
17.04.1910
Дочь: (Трикина) Елисавета Алексеевна
Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
01.09.1912
Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
07.02.1915
Сын: Трикин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович
Смерть
Неизвестно