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Трикина Евдокия Никитина

Место рождения

д. Власова Быковской волости, Московская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Никита

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1893

Муж: Трикин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
16.09.1897

Сын: Трикин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
05.08.1899

Сын: Трикин Лаврентий Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
24.03.1901

Сын: Трикин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Трикин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
03.10.1905

Сын: Трикин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
29.09.1907

Сын: Трикин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
17.04.1910

Дочь: (Трикина) Елисавета Алексеевна

Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
01.09.1912

Сын: Трикин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
07.02.1915

Сын: Трикин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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