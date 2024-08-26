Трикин Михаил Алексеевич
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения03.10.1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1905
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трикина К И
Крещение
04.10.1905
Восприемники: Алексей Григорьевич Белов, Евдокия Семеновна Морозкина
Военная служба
24.06.1941
Воинское звание: рядовой
Смерть
1941
пропал без вести