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Трикин Михаил Алексеевич

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

03.10.1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1905

Отец: Трикин Алексей Гаврилович

Мать: Трикина Евдокия Никитина

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трикина К И

Крещение
04.10.1905
Восприемники: Алексей Григорьевич Белов, Евдокия Семеновна Морозкина
Военная служба
24.06.1941
Воинское звание: рядовой
Смерть
1941
пропал без вести

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