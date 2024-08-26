Трикин Лаврентий Алексеевич
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения05.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1899
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
точильщикугольных щеток
Крещение
06.08.1899
Восприемники: Тимофей Никитин, Евдокия Семеновна Морозкина
Бракосочетание
18.12.1922
Рождение ребёнка
23.10.1925
Дочь: (Трикина) Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Трикина (Ерцева) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.04.1928
Дочь: (Трикина) Зоя Лаврентьевна
Мать ребёнка: Трикина (Ерцева) Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно