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Трикин Лаврентий Алексеевич

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

05.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1899

Отец: Трикин Алексей Гаврилович

Мать: Трикина Евдокия Никитина

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
точильщикугольных щеток
Крещение
06.08.1899
Восприемники: Тимофей Никитин, Евдокия Семеновна Морозкина
Бракосочетание
18.12.1922

Жена: Трикина (Ерцева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
23.10.1925

Дочь: (Трикина) Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Трикина (Ерцева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
05.04.1928

Дочь: (Трикина) Зоя Лаврентьевна

Мать ребёнка: Трикина (Ерцева) Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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