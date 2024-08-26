Трикина (Картошкина) Александра Петровна
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения25.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1898
Отец: Картошкин Пётр Прокопьевич
Мать: Параскева Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.04.1898
Восприемники: Анна Андреевна Подмарева
Рождение ребёнка
1923
Сын: Трикин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Трикин Василий Алексеевич
Бракосочетание
24.01.1924
Рождение ребёнка
25.04.1925
Сын: Трикин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Трикин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.07.1926
Отец ребёнка: Трикин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.02.1928
Отец ребёнка: Трикин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно