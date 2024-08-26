Трикина (Картошкина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрикина (Картошкина) Александра Петровна

Трикина (Картошкина) Александра Петровна

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

25.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1898

Отец: Картошкин Пётр Прокопьевич

Мать: Параскева Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.04.1898
Восприемники: Анна Андреевна Подмарева
Рождение ребёнка
1923

Сын: Трикин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Трикин Василий Алексеевич

Бракосочетание
24.01.1924

Муж: Трикин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.04.1925

Сын: Трикин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Трикин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.07.1926

Сын: Трикин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Трикин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.02.1928

Сын: Трикин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Трикин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.