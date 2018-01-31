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Трикин Николай Владимирович

Место рождения

Электросталь, Московская область

Дата рождения

16.12.1951

Дата смерти

31.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1951

Отец: Трикин Владимир Васильевич

Мать: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Детский педагог классической гитары
Бракосочетание
28.02.1981

Жена: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.01.1982

Сын: Трикин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
30.12.1982

Дочь: Трикина (Трикина) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна

Развод
14.07.1999

Жена: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна

Образование
10.01.2004
Образовательное учреждение: МГПУ им Гнесиных 1978 МОПи им Крупской 1984 | Специальность: Преподаватель по классу гитары | Уровень образования: вторая степень
Образование
01.10.2004
Образовательное учреждение: МГПУ им Гнесиных 1978 МОПи им Крупской 1984 | Специальность: Преподаватель по классу гитары | Уровень образования: Повышение квалификации
Бракосочетание
18.03.2011

Жена: не указана

Смерть
31.01.2018
Причина смерти: Рак лёгких
Похороны
Неизвестно

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