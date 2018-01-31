Трикин Николай Владимирович
Место рожденияЭлектросталь, Московская область
Дата рождения16.12.1951
Дата смерти31.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1951
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Детский педагог классической гитары
Бракосочетание
28.02.1981
Рождение ребёнка
06.01.1982
Сын: Трикин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
30.12.1982
Дочь: Трикина (Трикина) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна
Развод
14.07.1999
Образование
10.01.2004
Образовательное учреждение: МГПУ им Гнесиных 1978 МОПи им Крупской 1984 | Специальность: Преподаватель по классу гитары | Уровень образования: вторая степень
Образование
01.10.2004
Образовательное учреждение: МГПУ им Гнесиных 1978 МОПи им Крупской 1984 | Специальность: Преподаватель по классу гитары | Уровень образования: Повышение квалификации
Бракосочетание
18.03.2011
Жена: не указана
Смерть
31.01.2018
Причина смерти: Рак лёгких
Похороны
Неизвестно