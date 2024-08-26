Трикина (Трикина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрикина (Трикина) Татьяна Николаевна

Трикина (Трикина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Черное, Московская область

Дата рождения

30.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1982

Отец: Трикин Николай Владимирович

Мать: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ландшафт
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1989
Восприемники: Евгений Владимирович Трикин, Татьяна Юльевна Федорова (Федорова)
Рождение ребёнка
01.02.2006

Дочь: Трикина (Трикина) Смеяна Николаевна

Отец ребёнка: Резаев Николай Леонидович

Образование
15.06.2016
Образовательное учреждение: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет леса» | Специальность: Инженер садово-паркового... Показать все
Работа или профессия
21.07.2017
дворник 1 разряда | Место работы: МАУК «Парки Красногорска» | Должность: дворник 1 разряда | Дочь работала Заведующей городского парка, устроила на работу маму ухаживать за цветами

Мы используем куки для улучшения работы сайта.