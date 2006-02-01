Трикина (Трикина) Смеяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикина (Трикина) Смеяна Николаевна

Место рождения

Красногорск, Московская область

Дата рождения

01.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2006

Отец: Резаев Николай Леонидович

Мать: Трикина (Трикина) Татьяна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ученица
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.08.2011
Восприемники: Дмитрий Андреевич Бурмак, Наталья Васильевна Леонова (Леонова)
Образование
2013
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №11 | Уровень образования: 9 классов
Образование
2022
Образовательное учреждение: ГБПОУ МОК ЗАПАД | Уровень образования: Среднее специальное
Образование
2022
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №11 | Уровень образования: 9 КЛАССОВ

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