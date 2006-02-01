Трикина (Трикина) Смеяна Николаевна
Место рожденияКрасногорск, Московская область
Дата рождения01.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2006
Работа или профессия
Неизвестно
Ученица
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.08.2011
Восприемники: Дмитрий Андреевич Бурмак, Наталья Васильевна Леонова (Леонова)
Образование
2013
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №11 | Уровень образования: 9 классов
Образование
2022
Образовательное учреждение: ГБПОУ МОК ЗАПАД | Уровень образования: Среднее специальное
Образование
2022
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №11 | Уровень образования: 9 КЛАССОВ