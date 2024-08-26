Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна
Место рожденияКрасногорск, Московская область
Дата рождения27.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1955
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
Неизвестно
Алексей
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Юрий Иванович Краев, ? Лисичкина
Работа или профессия
10.10.1972
Место работы: ЦКБ
Образование
1973
Образовательное учреждение: Московское ордена Ленина и ордена трудового красного знамени высшее техническое училище им Н.Э. Баумана | Специальность: Оптико-электронные приборы | Уровень образования: И... Показать все
Образование
1979
Образовательное учреждение: Московское ордена Ленина и ордена трудового красного знамени высшее техническое училище им Н.Э. Баумана | Специальность: Оптико-электронные приборы | Уровень образования: И... Показать все
Бракосочетание
28.02.1981
Рождение ребёнка
06.01.1982
Сын: Трикин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Трикин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
30.12.1982
Дочь: Трикина (Трикина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Трикин Николай Владимирович
Развод
14.07.1999
Образование
25.02.2004
Образовательное учреждение: Красногорский УСТ РОСТО | Специальность: Водитель категории В
Образование
19.04.2004
Образовательное учреждение: Красногорский УСТ РОСТО | Специальность: Водитель категории В
Бракосочетание
29.04.2017
Работа или профессия
21.07.2017
дворник 1 разряда | Место работы: МАУК «Парки Красногорска» | Должность: дворник 1 разряда | Дочь работала Заведующей городского парка, устроила на работу маму ухаживать за цветами
Развод
15.09.2018