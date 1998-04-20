Смирнова (Смирнова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения26.10.1914
Дата смерти20.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1914
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.10.1914
Восприемники: Терентий Филимонов Смирнов, Матрона Васильевна Дрожжина
Работа или профессия
05.01.1939
Учительница начальных классов | Должность: Учительница начальных классов
Рождение ребёнка
27.02.1955
Дочь: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Волчков Григорий Васильевич
Смерть
20.04.1998
Причина смерти: Старость
Похороны
1998
Пенягинское кладбище