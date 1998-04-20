Смирнова (Смирнова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Смирнова) Анастасия Григорьевна

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

26.10.1914

Дата смерти

20.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1914

Отец: Смирнов Григорий Филимонов

Мать: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.10.1914
Восприемники: Терентий Филимонов Смирнов, Матрона Васильевна Дрожжина
Работа или профессия
05.01.1939
Учительница начальных классов | Должность: Учительница начальных классов
Рождение ребёнка
27.02.1955

Дочь: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Волчков Григорий Васильевич

Смерть
20.04.1998
Причина смерти: Старость
Похороны
1998
Пенягинское кладбище

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