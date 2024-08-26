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Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

д. Царево, Московская губерния, Рузский уезд, Хатебцовская волость, Московская область

Дата рождения

05.01.1893

Дата смерти

09.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1893

Отец: Буров Алексей Прокопьев

Мать: Бурова Пелагея Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Иван Иванович

Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич

Крещение
08.01.1893
церковь Спасская
Бракосочетание
07.01.1913

Муж: Смирнов Григорий Филимонов

Рождение ребёнка
26.10.1914

Дочь: Смирнова (Смирнова) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Филимонов

Бракосочетание
10.06.1921

Муж: Краев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1922

Сын: Краев Александр Иванович

Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Краев Иван Иванович

Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: (Краева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: (Краева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.10.1927

Дочь: Федорова (Краева) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.12.1928

Сын: Краев Николай Иванович

Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1934

Дочь: Алиева (Краева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич

Смерть
09.02.1983
Причина смерти: Старость
Похороны
11.02.1983

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