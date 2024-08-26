Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияд. Царево, Московская губерния, Рузский уезд, Хатебцовская волость, Московская область
Дата рождения05.01.1893
Дата смерти09.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1893
Отец: Буров Алексей Прокопьев
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краев Юрий Иванович
Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краев Иван Иванович
Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич
Крещение
08.01.1893
церковь Спасская
Бракосочетание
07.01.1913
Рождение ребёнка
26.10.1914
Дочь: Смирнова (Смирнова) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Филимонов
Бракосочетание
10.06.1921
Рождение ребёнка
08.06.1922
Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1923
Сын: Краев Иван Иванович
Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: (Краева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: (Краева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1927
Дочь: Федорова (Краева) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1928
Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1934
Дочь: Алиева (Краева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Краев Иван Васильевич
Смерть
09.02.1983
Причина смерти: Старость
Похороны
11.02.1983