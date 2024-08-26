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Смирнов Григорий Филимонов

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Смирнов Филимон Петров

Мать: Смирнова Матрона Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1913

Жена: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Восприемник
23.06.1913
Сергей Игнатьевич Смирнов
Рождение ребёнка
26.10.1914

Дочь: Смирнова (Смирнова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Смерть
1914
Причина смерти: Война 1914

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