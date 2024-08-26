Смирнов Григорий Филимонов
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения1888
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Смирнов Филимон Петров
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1913
Восприемник
23.06.1913
Сергей Игнатьевич Смирнов
Рождение ребёнка
26.10.1914
Дочь: Смирнова (Смирнова) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Смерть
1914
Причина смерти: Война 1914