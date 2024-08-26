Смирнова Матрона Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1870
Рождение ребёнка
12.06.1873
Дочь: (Смирнова) Феврония Филимонова
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Рождение ребёнка
12.06.1873
Дочь: (Смирнова) Агрипина Филимонова
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Рождение ребёнка
24.09.1875
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Рождение ребёнка
25.06.1877
Дочь: (Смирнова) Марфа Филимонова
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Рождение ребёнка
04.04.1879
Сын: Смирнов Терентий Филимонов
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Рождение ребёнка
19.05.1882
Сын: Смирнов Игнатий Филимонов
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Рождение ребёнка
1888
Сын: Смирнов Григорий Филимонов
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Рождение ребёнка
10.08.1891
Дочь: Иванова (Смирнова) Васса Филимонова
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Рождение ребёнка
28.07.1893
Дочь: (Смирнова) Евдокия Филимонова
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Смерть
Неизвестно