Смирнова Матрона Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Матрона Фёдорова

Смирнова Матрона Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1870

Муж: Смирнов Филимон Петров

Рождение ребёнка
12.06.1873

Дочь: (Смирнова) Феврония Филимонова

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Рождение ребёнка
12.06.1873

Дочь: (Смирнова) Агрипина Филимонова

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Рождение ребёнка
24.09.1875

Сын: Смирнов Роман Филимонов

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Рождение ребёнка
25.06.1877

Дочь: (Смирнова) Марфа Филимонова

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Рождение ребёнка
04.04.1879

Сын: Смирнов Терентий Филимонов

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Рождение ребёнка
19.05.1882

Сын: Смирнов Игнатий Филимонов

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Рождение ребёнка
1888

Сын: Смирнов Григорий Филимонов

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Рождение ребёнка
10.08.1891

Дочь: Иванова (Смирнова) Васса Филимонова

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Рождение ребёнка
28.07.1893

Дочь: (Смирнова) Евдокия Филимонова

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.