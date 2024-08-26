Волчков Григорий Васильевич
Место рожденияКрасногорск, Московская область
Дата рождения1923
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Волчков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волчков Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-электросварщик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1955
Дочь: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Смирнова (Смирнова) Анастасия Григорьевна
Смерть
1988
Причина смерти: Алкоголизм