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Волчков Григорий Васильевич

Место рождения

Красногорск, Московская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Волчков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волчков Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-электросварщик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1955

Дочь: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Смирнова (Смирнова) Анастасия Григорьевна

Смерть
1988
Причина смерти: Алкоголизм

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