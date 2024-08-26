Волчков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолчков Василий

Волчков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
портной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волчков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Волчков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак

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