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Трикин Василий Николаевич

Место рождения

Электросталь, Московская область

Дата рождения

06.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1982

Отец: Трикин Николай Владимирович

Мать: Трикина (Смирнова) Лидия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1989
Восприемники: Евгений Владимирович Трикин, Татьяна Юльевна Федорова (Федорова)
Образование
01.09.1996
Образовательное учреждение: Художественный профессиональный лицей №303 | Специальность: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Уровень образования: Художественная мебель
Образование
05.06.2001
Образовательное учреждение: Московский художественный лицей №303 | Специальность: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Уровень образования: художник-мастер

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