Трикин Василий Николаевич
Место рожденияЭлектросталь, Московская область
Дата рождения06.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1982
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1989
Восприемники: Евгений Владимирович Трикин, Татьяна Юльевна Федорова (Федорова)
Образование
01.09.1996
Образовательное учреждение: Художественный профессиональный лицей №303 | Специальность: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Уровень образования: Художественная мебель
Образование
05.06.2001
Образовательное учреждение: Московский художественный лицей №303 | Специальность: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Уровень образования: художник-мастер