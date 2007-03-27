Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Уваровский район, с. Нижний Шибряй, Тамбовская область

Дата рождения

27.09.1921

Дата смерти

27.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921

Отец: Ломакин Григорий

Мать: Ломакина Анна Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1949

Муж: Трикин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.1950

Дочь: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Трикин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
16.12.1951

Сын: Трикин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Трикин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.1957

Сын: Трикин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Трикин Владимир Васильевич

Смерть
27.03.2007
Причина смерти: Перелом бедра. Артериальная гипертония 2 ст. Риск 4. Ишемическая болезнь сердца. Диффузный кардиосклероз. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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