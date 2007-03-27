Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна
Место рожденияУваровский район, с. Нижний Шибряй, Тамбовская область
Дата рождения27.09.1921
Дата смерти27.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921
Отец: Ломакин Григорий
Мать: Ломакина Анна Моисеевна
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1949
Рождение ребёнка
25.06.1950
Дочь: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Трикин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
16.12.1951
Сын: Трикин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Трикин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1957
Сын: Трикин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Трикин Владимир Васильевич
Смерть
27.03.2007
Причина смерти: Перелом бедра. Артериальная гипертония 2 ст. Риск 4. Ишемическая болезнь сердца. Диффузный кардиосклероз. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.