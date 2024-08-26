Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна
Место рожденияЭлектросталь, Московская область
Дата рождения25.06.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1950
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бичевой Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Педогог
Образование
1967
Образовательное учреждение: Школа 13
Образование
1971
Образовательное учреждение: ГУП, Государственный университет просвещения (бывш. МГОПУ, МГОУ, МПУ, МОПИ им. Н. К. Крупской) | Специальность: Физ-мат | Уровень образования: Высшее | Москва, Россия, ул. ... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1972
Сын: Бичевой Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Бичевой Михаил
Рождение ребёнка
1979
Сын: Бичевой Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Бичевой Михаил