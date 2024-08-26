Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна

Место рождения

Электросталь, Московская область

Дата рождения

25.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1950

Отец: Трикин Владимир Васильевич

Мать: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бичевой Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Педогог
Образование
1967
Образовательное учреждение: Школа 13
Образование
1971
Образовательное учреждение: ГУП, Государственный университет просвещения (бывш. МГОПУ, МГОУ, МПУ, МОПИ им. Н. К. Крупской) | Специальность: Физ-мат | Уровень образования: Высшее | Москва, Россия, ул. ... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1972

Сын: Бичевой Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Бичевой Михаил

Рождение ребёнка
1979

Сын: Бичевой Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Бичевой Михаил

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