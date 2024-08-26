Бичевой Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бичевой Сергей Михайлович

Место рождения

Чапаево, Омская область

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Бичевой Михаил

Мать: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бичевая Ирина

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бичевая Ирина

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бичевая Ирина

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