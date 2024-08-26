Бичевой Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1967
Образовательное учреждение: школа
Образование
1972
Образовательное учреждение: Алтайский строительный техникум | рп. Благовещенка (Благовещенский район), Россия
Рождение ребёнка
27.09.1972
Сын: Бичевой Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
1979
Сын: Бичевой Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна