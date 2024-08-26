Бичевой Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бичевой Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна

Образование
1967
Образовательное учреждение: школа
Образование
1972
Образовательное учреждение: Алтайский строительный техникум | рп. Благовещенка (Благовещенский район), Россия
Рождение ребёнка
27.09.1972

Сын: Бичевой Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
1979

Сын: Бичевой Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна

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