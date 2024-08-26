Бичевой Владимир Михайлович
Место рожденияЧапаево, Омская область
Дата рождения27.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Сурцева) Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Образование
1994
Образовательное учреждение: ОмГТУ, Омский государственный технический университет (бывш. ОМСИ, ОмПИ) | Уровень образования: Высшее
Рождение ребёнка
26.04.1997
Сын: Бичевой Михаил Владимирович
Мать ребёнка: (Сурцева) Татьяна
Рождение ребёнка
18.12.2004
Дочь: (Бичевая) Анна Владимировна
Мать ребёнка: (Сурцева) Татьяна