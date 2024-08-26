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Бичевой Владимир Михайлович

Место рождения

Чапаево, Омская область

Дата рождения

27.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1972

Отец: Бичевой Михаил

Мать: Бичевая (Трикина) Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сурцева) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Образование
1994
Образовательное учреждение: ОмГТУ, Омский государственный технический университет (бывш. ОМСИ, ОмПИ) | Уровень образования: Высшее
Рождение ребёнка
26.04.1997

Сын: Бичевой Михаил Владимирович

Мать ребёнка: (Сурцева) Татьяна

Рождение ребёнка
18.12.2004

Дочь: (Бичевая) Анна Владимировна

Мать ребёнка: (Сурцева) Татьяна

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